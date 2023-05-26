حماس: الرباط بالأقصى سيحبط مخططات الاحتلال ويفشل حربه الدينية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا أبو معمر أن ممارسات الاحتلال بالمسجد الأقصى تكشف عن واقع مزيف ومستقبل موهوم لهم

وأكد أبو معمر خلال مسيرة حاشدة نظمتها حركة حماس في خانيونس نصرة للأقصى، أن الاحتلال وسع عدوانه في القدس من هدم للمنازل ومصادرة الأراضي وفرض الضرائب وغيرها، بهدف طرد الفلسطينيين من المدينة المقدسة.

وأشار إلى أن الحرب المسعورة تستهدف طمس هوية الشعب الفلسطيني، وشعبنا سيواصل نضاله بكافة الأشكال والرباط داخل الأقصى للدفاع عنه.

وشدد على أن الرباط في الأقصى قادر على إحباط كل مخططات الاحتلال وإفشال حربه الدينية على الأقصى وقادر على تثبيت هويته الإسلامية

وأضاف "نحن في خضم معركة لن تهدأ إلا بتثبيت هوية شعبنا الإسلامية"

وأكد أبو معمر أن المقاومة في ثبات راسخ وحاضرة من مدينة لأخرى وتقدم تضحيات عظيمة وهي باتت تمثل آمال شعبنا الحقيقة.

وأضاف "قضية الأقصى تشعل كل الجبهات والساحات، ولا يمكن أن تمر جرائم الاحتلال دون تدفيعه الثمن فالسيف مشرعًا والمعادلة حاضرة.. وواهم أن هذه المعادلة قد انتهت وسنبقى نحمي هوية القدس والأقصى".

وحمل أبو معمر الاحتلال مسؤولية ما يجري في الأقصى من سياسة تهويد وتقسيم، داعيًا إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه وتشكيل حاضنة شعبية كبيرة وواسعة للمقاومة.

وأكد القيادي في حماس، أنه كما جرى العمل المقاوم تحت مظلمة الغرفة المشتركة بغزة يجب توحيد كافة الفعاليات والعمل المقاوم في الضفة والقدس تحت مظلة مشتركة على غرار الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة.

وجدد الدعوة إلى مواقف جادة لدعم أهل القدس وإسنادهم وخطوات عملية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه

المصدر / فلسطين أون لاين