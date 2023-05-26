عرضٌ فلكيّ من النصر السعودي لزيدان .. والأخير يرد

أدار زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، ظهره لعرض ضخم من إدارة النصر السعودي، بهدف قيادة العالمي خلال الموسم المقبل.



وذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن زيدان رفض عرضا بقيمة 150 مليون يورو على موسمين، لأنه يفضل العمل بأحد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.



وأشارت الشبكة إلى أن زيزو (50 عاما) ارتبط اسمه بعدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، وريال مدريد الإسباني.



ويبحث نادي النصر السعودي عن مدير فني جديد بعد إقالة مدربه الفرنسي، رودي غارسيا، منتصف الموسم الجاري (يديره حاليا الكرواتي دينكو يليتشيتش)، في الوقت الذي يبقى فيه زيزو بلا عمل بعد انتهاء ولايته الثانية مع الميرينجي، في صيف 2021.



وكان زيدان يأمل في قيادة منتخب فرنسا، إذ صرح بذلك علانية، إلا أن الحلم تبخر بتجديد عقد المدرب الحالي للديوك، ديديه ديشامب، حتى صيف 2026.



ويحاول نادي النصر السعودي جذب أكبر عدد من نجوم الكرة العالمية منذ الصفقة التاريخية بانضمام كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.