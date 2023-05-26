استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن جنوب بالخليل

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن مسلح داخل مستوطنة "تانا عومريم" جنوب الخليل جنوبي الضفة المحتلة، بزعم حيازته سكين وتخطيطه لتنفيذ عملية طعن.

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنة "تانا عومريم"، وطلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين في "تانا عومريم" إغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل حتى إشعار آخر وحظرت حركة المرور داخل المستوطنة.

وزعمت قناة (كان) العبرية أنّ الشاب دخل إلى المستوطنة وحاول طعن مستوطن قرب مدخل كنيس، قبيل أن يطلق مستوطن آخر مسلح النار عليه ويصيبه بجراح.