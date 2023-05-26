فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عقبة جبر.. امتداد للمقاومة في أريحا يسعى الاحتلال لاجتثاثه

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

أبو عرة لـ"فلسطين": فوز الكتلة في بيرزيت يثير خشية السلطة من الانتخابات العامة

الآلاف يلبّون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

شريحة ماسك للأدمغة.. موافقة رسمية لبدء التجارب على البشر

مجموعة فاجنر تعلن تسليم باخموت للجيش الروسي

مايكروسوفت تضيف مزايا الذكاء الاصطناعي إلى ويندوز.. وهذه أهمها

صلاح يعتذر لجماهير ليفربول بعد ضياع حلم التأهل إلى أبطال أوروبا

هجوم بطائرة مسيرة على مدينة كراسنودار الروسية

أبو عرة لـ"فلسطين": فوز الكتلة في بيرزيت يثير خشية السلطة من الانتخابات العامة

26 مايو 2023 . الساعة 09:00 بتوقيت القدس
...
رام الله-غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس بالضفة الغربية المحتلة مصطفى أبو عرة أن الفوز الكبير الذي حققته الكتلة الإسلامية بانتخابات مجلس الطلاب بجامعة بيرزيت يثير خشية السلطة وحركة فتح من التوجه لعقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وحتى انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير.

وقال أبو عرة في حديث لصحيفة "فلسطين" إن السلطة تعلم أن مزاج الشارع مع خيار المقاومة ومع من يحمي هذا الخيار ويعد لمعركة التحرير، لذلك لن تجرؤ على الإقدام على خطوة الانتخابات العامة لإدراكها أن "الخسارة تنتظرها".

وعد فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت أول من أمس، بعد نحو أسبوع من فوزها بانتخابات مجلس الطلاب بجامعة النجاح انحيازًا لخيار المقاومة والشهداء، ومواجهة الاحتلال، وانتصارًا للأسرى والمسرى وقضية فلسطين.

ولفت إلى أن الكتلة حققت انتصارها بالرغم من سياسة الترغيب والترهيب التي سلكتها أجهزة أمن السلطة وسلطات الاحتلال بحق أبنائها وكوادرها، مشيرًا إلى أنه سبق الانتخابات الطلابية بجامعة بيرزيت حملات مسعورة من الاعتقالات والملاحقة لأبناء الكتلة وقياداتها في الجامعات.

واتهم أبو عرة أجهزة أمن السلطة بمحاولة شراء ذمم أصوات الكثير من الطلبة، مؤكدًا وعي الشباب الفلسطينيين والطلبة بأن قضية فلسطين أولى بالانتصار لها والالتفاف حولها.

وبحسب البيانات الرسمية للجامعة، فازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابية لحركة حماس بـ25 مقعدًا، في حين حصلت كتلة ياسر عرفات التابعة لحركة فتح على 20 مقعدًا، والقطب الطلابي على 6 مقاعد.

وقبل أسبوع فازت الكتلة بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس بـ40 مقعدًا، مقابل 38 مقعدًا للشبيبة الفتحاوية، و3 لكتلة اليسار، وهي أول انتخابات تنعقد بعد غياب استمر ست سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#السلطة #بيرزيت #الانتخابات العامة #الكتلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة