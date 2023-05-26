الآلاف يلبّون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

لبّى آلاف المصلين نداء "الفجر العظيم" اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

ووصلت مجموعات المصلين منذ ساعات الفجر الأولى من الضفة والداخل المحتل، ومن قرى وبلدات القدس المحتلة.

وانطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر اليوم الجمعة 26 من مايو، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة القيود المشددة على دخول المصلين.













المصدر / فلسطين أون لاين