صلاح يعتذر لجماهير ليفربول بعد ضياع حلم التأهل إلى أبطال أوروبا

حطم مانشستر يونايتد الإنكليزي جميع آمال فريق ليفربول، بخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد أن فاز على ضيفه تشلسي 4-1، الخميس، لينضم إلى أندية مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل التي ضمنت تأهلها إلى المسابقة القارية.

وتوجّه نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، مباشرة بعد نهاية المباراة بين مانشستر يونايتد وتشلسي، الخميس، برسالة إلى جماهير ليفربول نشرها على حسابه في "تويتر" وجاء فيها: "أنا محطم تماماً لا يوجد عذر بتاتاً لما حدث، نملك كل ما نحتاج للتأهل لدوري أبطال أوروبا وفشلنا هذا الموسم".

اقرأ أيضا: مانشستر يونايتد يضمن تذكرة الأبطال وينهي أحلام ليفربول في التأهل

وأضاف قائد منتخب مصر: "نحن فريق ليفربول والتأهل لهذه المسابقة (يقصد دوري أبطال أوروبا) أقل شيء يمكن فعله، أعتذر ولكن من المبكر أن أنشر تغريدة إيجابية، لقد خذلناكم وخذلنا أنفسنا".

يذكر أنّ كتيبة المدير الفني الألماني يورغن كلوب عانت من صعوبات عديدة في الموسم الحالي، لا سيما في بداية العام رغم مجهودات صلاح الذي تمكّن من تسجيل 19 هدفاً والقيام بـ11 تمريرة حاسمة لزملائه خلال 37 مباراة خاضها بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، ما جعله يحتل المركز الرابع في ترتيب الهدافين الذي يتصدره نجم مانشستر سيتي النرويجي إرلينغ هالاند.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM