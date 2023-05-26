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بالفيديو هجوم بطائرة مسيرة على مدينة كراسنودار الروسية

26 مايو 2023 . الساعة 05:51 بتوقيت القدس
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هجوم بطائرة مسيرة على مدينة كراسنودار الروسية

أفادت وسائل إعلام روسية، بسماع دويّ انفجارين، فجر الجمعة، في مدينة كراسنودار الروسية.

ونقلت بعض وسائل الإعلام عن مصادر محلية قولها، إن الدفاع الجوي الروسي تم تفعليه في المدينة.

ورجحت هذه الوسائل أن يكون سبب الانفجارين هجوما بطائرات مسيرة على المدينة.

وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت مساء الخميس، التصدي لصاروخ أوكراني في مقاطعة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

وحسبما أعلن حاكم مقاطعة روستوف، فاسيلي غولوبيف، فإن نظام الدفاع الجوي أسقط صاروخا أوكرانيا بالقرب من بلدة موروزوفسك.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن غولوبيف قوله عبر "تلغرام": "انطلق نظام الدفاع الجوي في بلدة موروزوفسك، وأسقط صاروخا أوكرانيا. قوات الجيش تقوم بعملها في المنطقة"، داعيا السكان إلى الهدوء.

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#روسيا #أوكرانيا #طائرة مسيرة #مدينة كراسنودار #الدفاع الجوي الروسي

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