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محدث بالفيديو والصور اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

26 مايو 2023 . الساعة 05:23 بتوقيت القدس
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اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية أن عددا كبيرا من آليات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت مسجد عباد الرحمن ومنعت المصلين من الخروج منه.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الغازية تجاه منازل المواطنين خلال اقتحامها للمخيم.

وأفادت المصادر باندلاع اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة للمخيم، وسماع دوي انفجارات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عادل أبو الليل خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال  الشاب إبراهيم أبو علفة خلال اقتحامها للمخيم.

 

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