هيئة الأسري: الاسير حلاوة يهدد بالاضراب عن الطعام احتجاجا على نقله المتكرر

افادت هيئة شئون الأسرى والمحررين بان الاسير شادي سمير عبد الوهاب حلاوة (40) عاما من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة والمحكوم بالسجن المؤبد قد هدد بالإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسة نقله المتكرر بين السجون والغرف، الامر الذي ينغص عليه حياته ويتسبب له بحالة من عدم الاستقرار بالرغم من كونه أحد الأسرى المحكومين بالمؤبد اضافة الي معاناته من مرض الكبد ومشاكل في القلب والكلي والأعصاب.

واوضح الأستاذ حسن قنيطة مدير عام الهيئة بغزة ان الاسير حلاوة القابع في سجن "رامون" قد منح ادارة السجون فرصة اخيرة حتى يوم الاحد المقبل للاستجابة لمطلبه مهددا بأنه سيشرع عندئذ بالإضراب عن الطعام إذا تم رفض طلبه.

اقرأ أيضا: أسرى الشعبية يضربون عن الطعام لمواجهة استهداف سعدات وإسنادًا لوليد دقة

ولفت قنيطة ان ادارة السجون تتعمد نقل الاسير حلاوة بشكل دوري بين السجون بحيث لا يتجاوز مكوثه في سجن واحد أكثر من 4 شهور وفترات اقل داخل الغرفة الواحدة، الامر الذي فاقم من حالته الصحية وشكل له ضغطا نفسيا وعصبيا على مدار اللحظة.

واضاف قنيطة بان الاسير حلاوة طالب مرارا ادارة سجون الاحتلال بوقف هذه السياسة وايجاد حل جذري لعملية نقله وترحيله المتكرر دون جدوى، علما بأن ذلك السلوك يخالف التفاهمات المعلنة بين ادارة السجون والاسري باستثناء الاسري المحكومين بالمؤبد من عمليات النقل والعمل على استقرارهم لفترات طويلة في اماكن أسرهم نظرا لطول محكومياتهم.

الجدير بالذكر ان الأسير حلاوة قد اعتُقل من قبل سلطات الاحتلال بتاريخ 12/12/2005 وحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات و40 عاماً.