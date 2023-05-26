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زرافة تهاجم عائلة بطريقة وحشية... والنتيجة مفجعة

26 مايو 2023 . الساعة 03:33 بتوقيت القدس
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زرافة تهاجم عائلة بطريقة وحشية

  في واقعة صادمة، تعرضت عائلة لهجوم مروع من زرافة، في حديقة "كوليني جيم" بـ جنوب إفريقيا.

تعرضت نيكول بانوس، البالغة من العمر 25 عامًا، وأطفالها لهجوم عنيف من زرافة، وفقًا لما جاء في موقع "mirror".

ونتج عند هذا الحادث، إصابة نيكول بالشلل، وكسور متعددة في الأضلاع وتلف في الأعضاء الداخلية.

بينما أصيب كايدن طفلها الأكبر، البالغ من العمر 4 سنوات بسكور في الجمجمة.

وقالت نيكول: "حاولت انقاذ طفلتي الصغيرة البالغة من العمر عاما واحدا، من الموت، لكن أمسكت بها الزرافة وهاجمتها حتى الموت، وتمكن ابني الأكبر من الفرار، لكنه تعرض لكسور في الجمجمة".

وتعاني نيكول من آلام فقدان طفلتها، والتي كانت تحملها بين ذراعيها، قائلًة: "حياتي تحطمت تمامًا في اليوم الذي ماتت فيه كايا، ودائما أتذكر اللحظة المرعبة التي أدركت فيها أنهم يتعرضون للهجوم".

وأضافت: "فوجئت بصراخ زوار الحديقة عندما اقتربت الزرافة بشدة منى وأطفالي، أمسكت ابنتي الصغيرة للهروب، لكن سقطت على الأرض وفقدت الوعي، وهاجمتها الزرافة حتى الموت".

و استيقظت نيكول لترى الزرافة تتجه مباشرة إلى كايا، لكنها وجدت نفسها غير قادرة على التحرك ومساعدته.

ونُقلت على الفور إلى المستشفى، وتحتاج نيكول وكايدن إلى عناية طبية شديدة.

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#حديقة حيوان #جنوب إفريقيا #زرافة #هجوم عنيف من زرافة

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