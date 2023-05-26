روسيا تغلق القنصلية السويدية وتطرد دبلوماسيين بموجب المعاملة بالمثل

قالت روسيا يوم الخميس إنها ستغلق القنصلية السويدية في سان بطرسبرج وتغلق قنصليتها في جوتنبرج، ثاني أكبر مدن السويد، وستطرد خمسة دبلوماسيين سويديين بموجب المعاملة بالمثل بعد طرد ستوكهولم خمسة روس الشهر الماضي.

وأعلنت ستوكهولم طرد الدبلوماسيين الشهر الماضي بسبب مخاوف متعلقة بالتجسس، وهو ما وصفته وزارة الخارجية الروسية بأنه "خطوة عدائية صريحة".

وقالت روسيا إنها سحبت موافقها على القنصلية السويدية في سان بطرسبرج اعتبارا من سبتمبر أيلول.

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وذكر وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في بيان أن هذه الأنباء "مؤسفة جدا، وتمثل دليلا آخر على التطور السياسي السلبي في روسيا وعزلتها الدولية".

وأضاف "اختارت روسيا طرد الدبلوماسيين السويديين الذي يعملون في إطار اتفاقية فيينا، ويمارسون أنشطة دبلوماسية معتادة في روسيا. نأسف بشدة تجاه الإعلان الروسي عن القنصلية العامة في سان بطرسبرج".

وساءت العلاقات بين البلدين منذ إعلان السويد العام الماضي نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكر البيان الروسي أن العلاقات "تراجعت لمستوى غير مسبوق".

المصدر / رويترز