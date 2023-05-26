الذكاء الاصطناعي يضيف 7 مليارات دولار لثروة رجل أعمال في يوم واحد

قفز سهم شركة إنفيديا كورب، أكبر شركات تصنيع الرقائق في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة تجاوزت 26%، وصولاً إلى سعر 390 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق، ومضيفاً أكثر من 6 مليارات دولار لثروة مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي الأميركي من أصل تايواني جنسن هوانغ.

وجاءت القفزة الكبيرة لسعر السهم، بعد عدة أشهر من الارتفاعات المتتالية، حيث توقعت الشركة، مساء الأربعاء، تحقيق مبيعات بقيمة 11 مليار دولار في الربع الحالي، مقارنة بتوقعات توقفت عند 7.2 مليارات دولار من المحللين. وقالت الشركة إنها تكثف الإنتاج لتلبية الطلب على الرقائق المطلوبة لدعم صناعة الذكاء الاصطناعي.

وبارتفاعات يوم الخميس، اقتربت القيمة السوقية لـ"إنفيديا" من تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ الشركة التي تأسست قبل ثلاثة عقود.

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واستفادت "إنفيديا" من هوس الذكاء الاصطناعي، الذي سيطر على أسواق الأسهم وأحاديث الخبراء ووسائل الإعلام، الأمر الذي ضاعف الطلب على المعالجات التي يمكنها تسريع الحوسبة.

و"إنفيديا" هي شركة تقنية أميركية متخصصة في تصميم وتصنيع وحدات معالجة الرسومات (GPU)، بالإضافة إلى وحدات النظام على شريحة (SoCs) للحوسبة المتنقلة وتطبيقات السيارات.

وتشتهر الشركة على نطاق واسع بتقنيات GPU القوية والمبتكرة، التي تُستخدم في مجموعة من الصناعات، بما في ذلك الألعاب والتصور الاحترافي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والمركبات المستقلة.

وتعتمد ثروة هوانغ بصورة كبيرة على أسهم "إنفيديا"، بعد أن شارك في تأسيسها وقدّم أول وحدة معالجة رسومات في 1999.

وقفزت ثروة هوانغ صباح الخميس بنسبة تتجاوز 23% من مستواها في اليوم السابق، مقتربة مع بداية تعاملات البورصة الأميركية من 34 مليار دولار، وبارتفاع يتجاوز 140% منذ بداية العام.

ملكية هوانغ المباشرة لـ 86.9 مليون سهم في نيفيديا، أو حوالي 3.5% من الشركة، تعني أن ارتفاع يوم الخميس الضخم أضاف حوالي 6.8 مليار دولار إلى صافي ثروته.

ووفقاً لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، أصبح هوانغ الرابح الأكبر بين أثرياء العالم حتى الآن في 2023.