بعد قرابة 3 عقود من إصدارها... ويندوز 11 سيدعم فتح الملفات المضغوطة بشكل افتراضي

أعلنت شركة مايكروسوفت أن نظام ويندوز 11 سيوفر دعماً ضمنياً- أي دون الحاجة لاستخدام أي برامج لفك الضغط- لتشغيل الملفات المضغوطة بتنسيق RAR، وغيره من تنسيقات هذه الملفات. ويأتي هذا الإعلان بعدما انتظر مستخدمو أنظمة ويندوز هذه الخاصية طوال سنين كثيرة.

وكان بانوس باناي Panos Panay، كبير المسؤولين عن منتجات ويندوز، قد قال في مدونة: “لقد وفرنا دعماً أصلياً لبعض تنسيقات الملفات المضغوطة والمؤرشفة، مثل تنسيق tar، وتنسيق 7-zip، وتنسيق rar، وتنسيق gz، وذلك باستخدام مشروع libarchive المفتوح المصدر.

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وبهذا الدعم يحصل المستخدمون على أداء أفضل لوظيفة الأرشفة عند ضغط الملفات في نظام ويندوز”.

ويعني هذا الأمر أن مستخدمي نظام ويندوز 11 لن يضطروا بعد الآن إلى تثبيت واستخدام برامج خارجية لتشغيل هذه الملفات على أجهزتهم.

ولا يوجد حتى الآن موعد محدد لطرح هذا الدعم، غير أن شركة مايكروسوفت قالت إنه سيصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ضمن تحديث جديد قيد التطوير حالياً.

يذكر أن ملفات RAR هي من أكثر أنواع الملفات المضغوطة انتشاراً اليوم بسبب فعالية الضغط والميزات الإضافية مثل القفل وسواها.

وبينما لم يكن من الممكن فتح الملفات بشكل افتراضي في السابق، فقد كان المستخدمون يلجأون لبرمجية WinRAR التي تصنف كبرمجية مدفوعة، لكنها تتيح فترة تجريبية بطول 40 يوم، وحتى عند انتهاء الفترة التجريبية يبقى البرنامج فعالاً مما يجعله أشبه بالمجاني.