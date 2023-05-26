فوتوشوب يضيف قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع وتسهيل عمل المصممين

أعلنت شركة أدوبي أنها ستضيف ميزات ذكاء اصطناعي توليدي على برنامجها الشهير لتحرير الصور Photoshop، حيث تسمح هذه الميزات للمستخدمين إضافة عناصر جديدة بالكامل إلى الصور أو إزالة عناصر في الصورة عن طريق أوامر نصية فقط.

وقالت الشركة أن هذه الميزات أتت نتيجة دفعة كبيرة لإضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة برامجها المخصصة للمحترفين في مجال تصميم وصناعة وتحرير المحتوى.

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تتميز هذه الميزات في برنامج Photoshop بأنها تهتم بالمسؤولية القانونية بشكل أكبر من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى مثل Dall-E. فلا تزال الشكوك تدور حول تدريب وتطوير تلك الأدوات باستخدام مصادر أو صور دون الإذن القانوني لذلك، مما جعل الشركات الكبيرة مترددة من استخدامها حتى الآن.

ولمعالجة هذه المشكلة، سوف تستخدم أدوبي نظاماً أساسياً تسميه Firefly في ذكائها الاصطناعي، والذي تم تطويره خصيصاً بصور مسموح استخدامها قانونياً، وتقول الشركة إنه يمكن استخدام هذا النظام في صناعة الإعلانات.

و تختبر أدوبي هذا النظام منذ حوالي ستة أسابيع على موقع مستقل، وقالت إنها ستضيف ميزات مبنية عليه إلى برنامجها Photoshop.

تأتي من ضمن الميزات الجديدة ميزة تسمى “Generative Fill” أو “الملء التوليدي” تسمح للمستخدمين بتوسيع الصورة الأصلية بمحتوى وخلفية مولدة بالذكاء الاصطناعي أو إضافة عناصر جديدة على الصورة من أمور نصية مثل أدوات تحويل النصوص إلى صور.

فعلى سبيل المثال، يمكن تحويل صورة لزهرة وحيدة إلى صورة لحقل من الزهور مع خلفية تظهر السماء والجبال باستخدام الميزة، أو يمكن إضافة فراشات ملونة لتقف على الزهرة ايضاً.

وقال إيلي جرينفيلد، الرئيس التقني لوسائل الإعلام الرقمية في أدوبي، إن إضافة هذه الميزات لم تكن بداعي استبدال الفنانين والمصممين، بل لتسريع إنشاء الصور الجديدة من أفكار المستخدمين المتعددة.

وأضاف "ففي الماضي، كان المستخدمون يقضون ساعات طويلة في البحث عن الصور وتجميع أجزاء منها يدوياً. وهذه الميزات تعمل فقط لتسريع العمل بشكل كبير".