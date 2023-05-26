باحثون يكتشفون انتشار برنامج تجسس إسرائيلي الصنع في أنحاء أرمينيا

اكتشف باحثون أن برنامج بيجاسوس "إسرائيلي" الصنع لاختراق الهواتف منتشر ضد أهداف في جميع أنحاء أرمينيا، من بينها صحفيون في مؤسسة إخبارية تمولها الحكومة الأمريكية، حسبما جاء في تقرير صدر يوم الخميس.

وقال فريق من الباحثين من مجموعة (أكسيس ناو) المدافعة عن الحقوق الرقمية، ومنظمة العفو الدولية، ومختبر (سيتيزين لاب) الكندي لمراقبة الإنترنت، ومجموعة (سايبر هب-إيه.إم) الأرمينية للدفاع عن الحقوق الرقمية، والباحث المستقل روبن مراديان، إنه تأكد من 12 حالة على الأقل استُخدم فيها برنامج تجسس من صنع مجموعة (إن.إس.أو) للاستخبارات الإلكترونية، ضد مسؤولين وصحفيين ومنظمين من أرمينيا.

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وقالت ناتاليا كرابيفا المستشارة القانونية في مجال التكنولوجيا بمجموعة (أكسيس ناو) إن ما تمكن الباحثون من التأكد منه "هو قمة جبل الجليد... الاستهداف واسع النطاق".

وبرنامج بيجاسوس واحد من العديد من أدوات التجسس المتقدمة التي تُمكن القراصنة من الوصول إلى الهواتف الذكية لأهدافهم بشكل شامل وتسجيل المكالمات واعتراض الرسائل وحتى تحويل الهواتف إلى أجهزة تنصت محمولة.

واتهم باحثون ومشرعون وصحفيون مرارا مجموعة (إن.إس.أو) بمساعدة حكومات على التجسس على المعارضين السياسيين.

وأدرجت الحكومة الأمريكية المجموعة في عام 2021 في القائمة السوداء بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ونفت الشركة في السابق اتهامات بارتكابها مخالفات، وزعمت أن برنامجها يستخدم في محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة.

المصدر / رويترز