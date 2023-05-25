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هنية يعزي بوفاة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

25 مايو 2023 . الساعة 23:11 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، عائلة الفقيد الراحل الحاج إبراهيم أبو سليم "أبو مراد" نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم القامة الوطنية الرائدة.

وقال بيان صدر عن مكتب هنية، إن "الراحب أبو سليم كان أحد أركان الحركة الرياضية والذي ترك بصمة واضحة في سجل الرياضة الفلسطينية والتحق بالكبار الذين رحلوا عن عالمنا بعدما أدى رسالته على الوجه الأمثل".

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وعبر رئيس الحركة عن اعتزازه بدوره طيلة حياته، وقدم التعازي لعائلة الفقيد ومحبيه والأسرة الرياضية، مستحضرًا دوره في بناء التوافق الوطني في معظم أندية قطاع غزة ودفاعه عن هذه التجربة الرائدة في كل المستويات.

ودعا الله أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه ويعوض حركتنا الرياضية بأمثاله من الرجال الحكماء المتمسكين بوحدة شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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