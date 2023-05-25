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غربية: شعبنا هو الدرع الحصين للأقصى والقدس

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غربية: شعبنا هو الدرع الحصين للأقصى والقدس

25 مايو 2023 . الساعة 21:36 بتوقيت القدس
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دعا القيادي زياد غربية للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك في هذه المرحلة الخطيرة، والحشد والرباط والاعتكاف في باحاته، للتصدّي لاقتحامات المستوطنين ومخطَّطات الاحتلال التهويدية.

وأكد غربية في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه يجب على أبناء شعبنا أن يكونوا الدرع الحصين لأقصانا وقدسنا، وأن من يقدر على الوصول للمسجد الأقصى فلا عذر له من التخلّف.

وأوضح أنه من يقدر جسديَّا وماليًّا وأمنيًّا ومن تمنعه الصحة أو ظروفه فليساهم بالقليل ويجود لأولئك الذين نذروا أنفسهم للمرابطة والثبات في الأقصى وساحاته.

وأشار إلى أن قيمة بلادنا فلسطين وبركتها وقدسيتها بوجود أقصانا وقدسنا فيها، ولا بركة ولا مكانة ولا منزلة لنا من دونها.

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال، فيما يسمَّى "عيد الأسابيع".

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والاعتكاف في الأقصى؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمَّى بـ"جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمَّى "عيد الأسابيع" اليهودي.

كما انطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر غدٍ الجمعة، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخطَّطات الاحتلال ومستوطنيه.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس

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