أبو حسنة: بعض الدول أبلغت الأونروا بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الخميس، إن بعض الدول أبلغت إدارة الوكالة بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة.

وأضاف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا بغزة، في حديث إذاعي: "هناك بعض الدول أبلغتنا بتقليص مساعداتها المالية بنسبة كبيرة ولا نريد ذكر اسمها وهذا تطور سلبي جدا".

وأشار إلى وجود تجدّد للاتصالات والعلاقات مع المانحين العرب في ظل احتياجات اللاجئين المتزايدة وارتفاع عددهم.

وأوضح أبو حسنة أن العجز المالي الذي تعاني من الوكالة الدولية كبير جدًا ومقلق.

وتطرَّق إلى مؤتمر اللجنة الاستشارية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية بيروت الشهر المقبل، مؤكدًا أنه مهم للغاية في ظل حضور المناحين والدول المضيفة.

وأوضح أن المؤتمرات القادمة سواء اللجنة الاستشارية أو مؤتمر التعهدات في نيويورك سيتم خلالها طرح هذه القضايا، في ظل تأييد سياسي حاسم وتجديد التفويض لمدَّة ثلاث سنوات ولكن على الأرض هناك تراجع في التبرعات والدعم.

ومنذ سنوات تعاني وكالة الأونروا من أزمات مالية كبيرة انعكست في تراجع قدرتها على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

المصدر / وكالات