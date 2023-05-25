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الجيش الروسي يتحرَّك فوراً للتصدّي لقاذفات استراتيجية أميركية

25 مايو 2023 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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تمكنت مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي من صدِّ محاولة قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من اختراق المجال الجوي الروسي فوق بحر البلطيق.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنّ الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلتي "سو – 27" و"سو – 35 إس" لمنع انتهاك الحدود الروسية.

وأوضح المركز أنّ الطائرات الروسية أجرت دورية فوق بحر البلطيق، حدَّد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B  أميركيتان.

وأضاف بيان الوزارة، أنّ الطائرات الروسية عادت إلى قواعدها، بعد ابتعاد الطائرتين الأميركيتين. وأكدت الوزارة أنّ المقاتلات الروسية نفّذت طلعاتها بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من طراز "بي-1 بي" كانتا تحلقان فوق بحر البلطيق، ومنعهما من انتهاك أجواء روسيا.

وفي الوقت ذاته تمكَّنت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-350" (فيتياز) من إسقاط طائرة أوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكلٍ تلقائي (آلي) تماماً، دون تدخل من المشغل.

يُشار إلى أن روسيا كانت أعلنت في وقت سابق، أن بحر البلطيق لن يتحوَّل إلى ما يسمَّى "البحر الداخلي" للناتو، قائلةً: "فليحلموا.. إنّ الأحلام لا تضرّ".

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