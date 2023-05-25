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إيران: مساعٍ دولية للتوصّل إلى صيغة أولية لاتفاق نووي

25 مايو 2023 . الساعة 20:46 بتوقيت القدس
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كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، أن هناك مساعيَ دولية للتوصل إلى "صيغة أولية لنص اتفاق نووي".

وقال عبد اللهيان في تصريح صحفي، إن مفاوضات الاتفاق النووي تجري بشكل "غير مباشر عبر تبادل الرسائل بين الأطراف"، حسب وكالة "إرنا" المحلية.

وأضاف أن "خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) سواء كانت جيدة أو سيئة لها نقاط قوة وضعف، وهي اليوم وثيقة دولية معاكسة وطريقنا نحو إلغاء العقوبات".

واستطرد عبد اللهيان قائلًا: "لقد تمَّ إحراز تقدّم جيد ونأمل في الوصول إلى نقاط جيدة".

المصدر / الأناضول
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