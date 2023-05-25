"العمل الحكومي" تنعى نائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم

نعت متابعة العمل الحكومي بغزة، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، إبراهيم أبو سليم، الذي وافته المنيَّة مساء اليوم الخميس.

وفي بيان صحفي قال المكتب الإعلامي الحكومي: "بقلوب يملؤها الحزن والألم، تنعى متابعة العمل الحكومي فقيد الرياضة الفلسطينية: الأستاذ إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد كرة القدم".

وأضاف البيان: "إذ نتقدَّم بالتعزية القلبية الحارة لأسرة الفقيد ولآل أبوسليم الكرام وللأسرة الرياضية الفلسطينية؛ فإننا نستذكر المواقف الوطنية الوحدوية للفقيد ودوره الكبير في تعزيز الوفاق الرياضي".

وتابع "لقد فقد قطاع غزة برحيل الفقيد علمًا من أعلام الرياضة الفلسطينية، وأحد أبرز ركائز العمل الرياضي، إلا أن إرثه الوحدوي ونهجه الوطني لجمع شتات الحركة الرياضية سيبقى حاضرًا، سائلين المولى أن يتغمَّده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء".

المصدر / فلسطين أون لاين