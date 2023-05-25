فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العمل الحكومي" تنعى نائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم

قلقيلية.. تحويل الأسيرة سماح حجاوي للاعتقال الإداري

فئة الفيديو القصير.. "شهاب" تحصد المركز الأول عربيًّا والثالث آسيويًّا في جائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

هنيَّة يهاتف عائلة "دقة" للاطمئنان على صحة ابنها الأسير وليد

أبو كويك: الطلاب يضعون ثقتهم بالكتلة الإسلامية لأنها أثبتت أقوالها بالإنجازات

أسرى الشعبية يعلنون الإضراب لمواجهة استهداف سعدات وإسنادًا لوليد دقة

فوز الكتلة الإسلامية في "بيرزيت".. استفتاء جديد على خيار المقاومة

مسجد يتلقى رسالة تهديد شمالي ألمانيا

الاحتلال يعلن إسقاط مُسيّرة قادمة من جنوب لبنان

زعارير: خطورة ما يخطّط له الاحتلال في الأقصى تحتّم تكثيف الرباط والاعتكاف فيه

"العمل الحكومي" تنعى نائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم

25 مايو 2023 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
...

نعت متابعة العمل الحكومي بغزة، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، إبراهيم أبو سليم، الذي وافته المنيَّة مساء اليوم الخميس.

وفي بيان صحفي قال المكتب الإعلامي الحكومي: "بقلوب يملؤها الحزن والألم، تنعى متابعة العمل الحكومي فقيد الرياضة الفلسطينية: الأستاذ إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد كرة القدم".

وأضاف البيان: "إذ نتقدَّم بالتعزية القلبية الحارة لأسرة الفقيد ولآل أبوسليم الكرام وللأسرة الرياضية الفلسطينية؛ فإننا نستذكر المواقف الوطنية الوحدوية للفقيد ودوره الكبير في تعزيز الوفاق الرياضي".

وتابع "لقد فقد قطاع غزة برحيل الفقيد علمًا من أعلام الرياضة الفلسطينية، وأحد أبرز ركائز العمل الرياضي، إلا أن إرثه الوحدوي ونهجه الوطني لجمع شتات الحركة الرياضية سيبقى حاضرًا، سائلين المولى أن يتغمَّده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #اتحاد كرة القدم #متابعة العمل الحكومي #إبراهيم أبو سليم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة