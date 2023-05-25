فئة الفيديو القصير.. "شهاب" تحصد المركز الأول عربيًّا والثالث آسيويًّا في جائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية

حصدت وكالة "شهاب" للأنباء، المركز الأول عربيًّا والثالث آسيويًّا في جائزة الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية - فئة الفيديو القصير.

ونال القسم الرياضي في الوكالة هذه الجائزة، عن القصة المصوَّرة القصيرة التي أعدَّها بعنوان (بلال الحطاب.. شاب يعاني من متلازمة داون يقود الجماهير في دوري غزة).

والقصة الفائزة من إعداد وتنسيق الزميل فادي حجازي رئيس القسم الرياضي، تصوير محمد أبو دحروج، مونتاج محمد العامودي، إخراج محمد أحمد.

وتنافس حجازي في هذه المسابقة مع أكثر من 1850 صحفيًّا من مختلف الدول، علمًا أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية ينظمها كل عام.

وتضاف هذه الجائزة إلى مجموعة كبيرة من الجوائز المحلية والخارجية التي حقَّقتها وكالة شهاب منذ نشأتها في العام 2007، علمًا أنها الثالثة منذ العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين