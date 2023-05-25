الضفة.. أجهزة السلطة تواصل سياسية الاعتقال السياسي بحق المواطنين

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات والأسرى المحررون، على خلفية توجهاتهم السياسية.

واعتقلت مخابرات السلطة اليوم الخميس، الخريج من جامعة النجاح محمود عصيدة من مكان عمله وسط نابلس، وهو أسيرٌ محرر ومعتقل سياسي سابق عدة مرات.

واختطفت المخابرات في قلقيلية الأسير المحرر والمختطف السابق عكرمة زماري، والشابين عبد الله بشكار ومحمد السعد من المساكن الشعبية بعد اقتحام منازلهم بطريقة همجية الليلة الماضية.

ويواصل وقائي السلطة اعتقال الطالب في جامعة البوليتكنك مجد أبو علان لليوم الثاني على التوالي، فيما مدد اعتقال الشابين أمير الهور ونعيم غنيمات مدة 5 أيام إلى حين استكمال التحقيق، علماً بأنهم معتقلين لليوم الـ5 على التوالي.

وتعتقل مخابرات السلطة في نابلس الطالب في كلية الهندسة بجامعة النجاح براء صبح، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين أحمد القواسمي لليوم الـ4 على التوالي، والطالب في جامعة النجاح عبد الرحمن مرجان لليوم الـ7 على التوالي.

ولا تزال مخابرات السلطة في طولكرم تختطف الأسير المحرر يحيى حنون منذ عدة أيام، بتهمة إثارة النعرات وقدح المقامات العليا، وتمدد اعتقال الأسير المحرر يوسف الديك مدة 15 يوماً، علماً أنه معتقل لليوم الـ9 على التوالي، والأسير المحرر حلمي عزات، والجريح المحرر رائد سعدي، إلى جانب الأسير المحرر والطالب في جامعة خضوري عمر منصور لليوم الـ8 على التوالي.

وتستمر مخابرات السلطة باعتقال المحرر خليل المصري لليوم الـ8 على التوالي، والمحرر سعد حداد من بلدة بيتونيا، والمحرر والمعتقل السابق فراس سيف رضوان، بالإضافة إلى الشاب محمد سعيد عطا الله من حرملة، والطالب عماد عصافرة، لليوم الـ9 على التوالي.

مخابرات السلطة في الخليل تواصل اختطاف الشاب براء مازن بلوط لليوم الـ12 على التوالي، وهو ابن عم الطالب براء بلوط المعتقل لديها منذ 25 يوما.

كما تواصل أجهزة السلطة في رام الله اختطاف الأسير المحرر ماهر القاضي لليوم الـ14 على التوالي، والشاب مؤمن فتحي القرعاوي من طولكرم لليوم الـ19 على التوالي، في مسلخ أريحا، الأسير المحرر نادر لطفي مساد من بلدة برقين ، والشاب منصور نصار الطل من بلدة الظاهرية لليوم الـ20 على التوالي.

وقد مددت مخابرات السلطة اعتقال الشاب إسحاق إبراهيم محاميد من طولكرم مدة 10 أيام، علماً أنه معتقل لليوم الـ23 على التوالي في مسلخ أريحا.

وأعادت مخابرات السلطة اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين طارق عمرو بعد قرار الإفراج عنه من زنازين الوقائي، علماً أنه مختطف لليوم الـ23 على التوالي في مسلخ أريحا، فيما تواصل اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط من الخليل، لليوم الـ25 على التوالي في مسلخ أريحا المركزي.

ولليوم الـ58 على التوالي، تواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال الحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله.

وبالرغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، إلا أن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطاف المطارد مصعب اشتية لليوم الـ249 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين