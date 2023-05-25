أبو كويك: الطلاب يضعون ثقتهم بالكتلة الإسلامية لأنها أثبتت أقوالها بالإنجازات

بارك القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، بانتخابات مجلس الطلبة.

وأضاف: "أبارك لأبنائنا في كتلة الوفاء الإسلامية في جامعة بيرزيت هذا الفوز الباهر والنجاح الأكبر ونسأل الله أن يبارك جهادكم وجهدكم وصبركم ورباطكم".

ووجه رسالته لأبناء الكتلة قائلاً: "يجب أن تكونوا عند حسن ظن الجميع.. الأمانة الآن في أعناقكم كبيرة اخدموا كافة الطلبة بكافة انتماءاتهم واسعوا إلى أن تعكسوا كل شعاراتكم السابقة فعليا على أرض الواقع".

وأكد أبو كويك أن الطلاب يضعون ثقتهم بالكتلة الإسلامية لأنها أثبتت أقوالها بالأفعال والإنجازات.

وفازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت أمس، في جامعة بيرزيت برام الله، بمشاركة 9371 طالباً وطالبة من الجامعة، بنسبة تصويت بلغت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية 4481 صوتاً، مقابل 3539 صوت لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنلوجيا المعلومات وكمال ناصر.

المصدر / فلسطين أون لاين