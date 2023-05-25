الاحتلال يعلن إسقاط مُسيّرة قادمة من جنوب لبنان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مُسيّرة قادمة من لبنان، "اخترقت الأجواء الإسرائيلية".

وقال جيش الاحتلال، إن قواته رصدت "مُسيّرة درون اجتازت (الحدود) من داخل لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها".

وأضاف أن "المُسيّرة كانت تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن الطائرة المُسيّرة التي أسقطها الجيش تابعة لـ"حزب الله"، في حين لم تعلن أي جهة لبنانية مسؤوليتها عن إطلاق المُسيّرة.

وأمس، الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال أن طائرة مُسيّرة تابعة له تعرَّضت لعملية إطلاق نار من جهات في سوريا.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "(إسرائيل) ردَّت على أعيرة نارية أطلقت من سورية على طائرة استطلاع مسيّرة".

المصدر / فلسطين أون لاين