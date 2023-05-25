إصابة جندي إسرائيلي بقنبلة استهدفت حاجزًا للاحتلال في الخليل

ألقى مقاومون بعد ظهر اليوم الخميس قنبلة على حاجز لجيش الاحتلال قرب مخيم العروب في مدينة الخليل جنوبي الضفة المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، "بأنه تمَّ إلقاء قنبلة باتجاه حاجز لجنود جيش الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، وسط حديث عن إصابة خطيرة بين أحد الجنود".

وأفاد موقع (0404) العبري بإلقاء عبوة محلية الصنع صوب برج عسكري للاحتلال قرب مخيم العروب من قِبل مقاومين فلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية في الخليل، أن الاحتلال استنفر قواته في المنطقة، وشرع في عملية بحث عن المقاومين وسط إطلاق النار تجاه ممتلكات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين