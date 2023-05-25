فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

"هنية": فوز الكتلة بجامعة بيرزيت والنجاح تحمل 3 رسائل مهمة

القانوع: هجوم المستوطنين على قرية بُرقة سلوك وحشي لن يفلح في كسر شعبنا

الداخلية تصدر كشفين جديدين للسفر عبر معبر رفـح البري

مطلوب موظف مالي للعمل في مؤسسة الاغاثة الكاثوليكية

الاحتلال يضاعف معاناة سادنة قبة الصخرة "الشخشير" باعتقال ابنها

طهران تكشف تفاصيل "خيبر" أحدث صواريخها الباليستية

فوز الكتلة الإسلامية في "بيرزيت".. استفتاء جديد على خيار المقاومة

عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو في القدس

الاحتلال يعتزم الاستيلاء على مبنى بلدية الخليل ويُسلّم إخطارًا بالإخلاء

عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

25 مايو 2023 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
...
عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

جدد، عشرات المستوطنين الإسرائيليين، بعد ظهر اليوم الخميس، اقتحامهم لباحات لمسجد الأقصى في مدينة القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال بمناسبة ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في القدس في تصريح مقتضب إن "252 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية".

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لاقتحام المسجد الأقصى لمناسبة "عيد الأسابيع"، الذي يحتفل به المستوطنين المتطرفين اليوم وغدا الجمعة.

اقرأ أيضا: محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" بما يسمى "عيد الأسابيع"

ووفق مصادر مقدسية سمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد ضمن مجموعات من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

ومنعت منذ ما قبل صلاة الفجر المواطنين دون سن 50 عاما من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة لحين انتهاء الاقتحامات.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأقصى #المسجد الأقصى #مستوطنون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة