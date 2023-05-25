عشرات المستوطنين يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

جدد، عشرات المستوطنين الإسرائيليين، بعد ظهر اليوم الخميس، اقتحامهم لباحات لمسجد الأقصى في مدينة القدس تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال بمناسبة ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في القدس في تصريح مقتضب إن "252 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بالفترة الصباحية".

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت لاقتحام المسجد الأقصى لمناسبة "عيد الأسابيع"، الذي يحتفل به المستوطنين المتطرفين اليوم وغدا الجمعة.

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ووفق مصادر مقدسية سمحت شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد ضمن مجموعات من خلال "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

ومنعت منذ ما قبل صلاة الفجر المواطنين دون سن 50 عاما من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة لحين انتهاء الاقتحامات.

المصدر / فلسطين أون لاين