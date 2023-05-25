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القانوع: هجوم المستوطنين على قرية بُرقة سلوك وحشي لن يفلح في كسر شعبنا

25 مايو 2023 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

قال الناطق باسم حركة حماس، د.عبد اللطيف القانوع، إن تكرار اعتداءات قطعان المستوطنين على قرية برقة غرب نابلس ومهاجمة منازل الأهالي وتكسير النوافذ وحرق بعض ممتلكاتهم؛ سلوك وحشي وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف، ومحاولة يائسة لن تكسر صمود شعبنا الفلسطيني وإرادته في التخلص من الاحتلال الغاشم.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذا السلوك الوحشي لقطعان المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يؤكد فاشية هذه الحكومة المجرمة المتطرفة وسلوكها العدواني المستمر والمتصاعد بحق شعبنا الفلسطيني.

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وشدد على أن هذه الممارسات تتطلب تصعيد كل أشكال المقاومة مع الاحتلال، وتشكيل حالة إسناد شعبي واسع لأهلنا في قرية برقة لتعزيز صمودهم وثباتهم في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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