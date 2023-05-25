مطلوب موظف مالي للعمل في مؤسسة الاغاثة الكاثوليكية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الاغاثة الكاثوليكية تعلن فيه عن وظيفة (موظف مالي) Finance Officer
الأدوار والمسؤوليات الرئيسية:
- مراجعة الوثائق الداعمة للمعاملات المالية للتأكد من دقة جميع المستندات المطلوبة
- ضمان الاحتفاظ بجميع البيانات المطلوبة لمعالجة المعاملات المالية للحسابات المعينة في محاسبة Insight المالية
- تسجيل المعاملات المالية المفوضة بعد التفويضات المناسبة. مراجعة الحسابات المختلفة للكشف عنها
- اعداد التقارير المالية المفوضة
- مشاركة المعلومات مع المستفيدين والموظفين بشأن سياسات المحاسبة المالية والامتثال الإجرائي
- تقديم الدعم اللازم أثناء
- المساعدة في تقييم عمليات الإدارة المالية الفرعية وفقًا للسياسة والمساعدة في تعزيز قدرة الشريك في المحاسبة المالية .
- بإعداد تقارير زيارة المراقبة للمستفيدين الفرعيين وفقًا لـسجل التزامات المستلمين الفرعيين ليتم عرضها
- الحفاظ على سجلات البوابة محدثة للمستلمين الفرعيين.
- المشاركة في إغلاق سجلات نهاية الشهر ، على سبيل المثال ، إعداد التسويات المصرفية والنقدية
- المشاركة في ختام نهاية العام ، وتقديم التقارير باسم مسؤول عن نفقات الموظفين
- الاحتفاظ بالملفات المؤرشفة بشكل منظم
- المتابعة مع مديري الميزانية بشأن المهام المعلقة و Insight
المؤهلات الأساسية:
- شهادة جامعية في المحاسبة أوالمالية أوالاقتصاد أوإدارة الأعمال.
- خبرة محاسبية لا تقل عن سنتين ، ويفضل أن يكون ذلك مع منظمة غير حكومية دولية أو محلية ، أو مالية / مصرفية
- اللغات المطلوبة - يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة
المعرفة والمهارات والقدرات:
- مهارات تحليلية ممتازة مع القدرة على اكتشاف التناقضات والإبلاغ عنها
- مهارات تنظيمية ممتازة مع اهتمام كبير بالتفاصيل
- السلوك الأخلاقي وفقًا لقواعد الأخلاق المهنية والتنظيمية المعترف بها
- القدرة على العمل بشكل تعاوني
- الإلمام بلوائح الجهات المانحة العامة ذات الصلة زائد.
- اجادة استخدام برامج Excel والخبرة مع Word و PowerPoint.
- معرفة بحزمة المحاسبة المالية Insight أو برامج إعداد التقارير المالية المماثلة ميزة إضافية.
طريقة التسجيل:
المرشحين المهتمين ذوي الخبرة التعليمية والعمل ذات الصلة مدعوون لإكمال الطلب الذي يلبي متطلبات الوظيفة.
- يجب على المرشحين تقديم سيرة ذاتية ورسالة تغطية باللغة الإنجليزية.
- لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي هذه المتطلبات.
- يجب تقديم الطلبات عبر الإنترنت عبر موقع المؤسسة على الرابط التالي:
- ينتهى التسجيل بتاريخ 1 يونيو 2023.