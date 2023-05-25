مطلوب موظف مالي للعمل في مؤسسة الاغاثة الكاثوليكية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة الاغاثة الكاثوليكية تعلن فيه عن وظيفة (موظف مالي) Finance Officer

الأدوار والمسؤوليات الرئيسية:

- مراجعة الوثائق الداعمة للمعاملات المالية للتأكد من دقة جميع المستندات المطلوبة

- ضمان الاحتفاظ بجميع البيانات المطلوبة لمعالجة المعاملات المالية للحسابات المعينة في محاسبة Insight المالية

- تسجيل المعاملات المالية المفوضة بعد التفويضات المناسبة. مراجعة الحسابات المختلفة للكشف عنها

- اعداد التقارير المالية المفوضة

- مشاركة المعلومات مع المستفيدين والموظفين بشأن سياسات المحاسبة المالية والامتثال الإجرائي

- تقديم الدعم اللازم أثناء

- المساعدة في تقييم عمليات الإدارة المالية الفرعية وفقًا للسياسة والمساعدة في تعزيز قدرة الشريك في المحاسبة المالية .

- بإعداد تقارير زيارة المراقبة للمستفيدين الفرعيين وفقًا لـسجل التزامات المستلمين الفرعيين ليتم عرضها

- الحفاظ على سجلات البوابة محدثة للمستلمين الفرعيين.

- المشاركة في إغلاق سجلات نهاية الشهر ، على سبيل المثال ، إعداد التسويات المصرفية والنقدية

- المشاركة في ختام نهاية العام ، وتقديم التقارير باسم مسؤول عن نفقات الموظفين

- الاحتفاظ بالملفات المؤرشفة بشكل منظم

- المتابعة مع مديري الميزانية بشأن المهام المعلقة و Insight

المؤهلات الأساسية:

- شهادة جامعية في المحاسبة أوالمالية أوالاقتصاد أوإدارة الأعمال.

- خبرة محاسبية لا تقل عن سنتين ، ويفضل أن يكون ذلك مع منظمة غير حكومية دولية أو محلية ، أو مالية / مصرفية

- اللغات المطلوبة - يجيد اللغتين العربية والإنجليزية قراءة وكتابة

المعرفة والمهارات والقدرات:

- مهارات تحليلية ممتازة مع القدرة على اكتشاف التناقضات والإبلاغ عنها

- مهارات تنظيمية ممتازة مع اهتمام كبير بالتفاصيل

- السلوك الأخلاقي وفقًا لقواعد الأخلاق المهنية والتنظيمية المعترف بها

- القدرة على العمل بشكل تعاوني

- الإلمام بلوائح الجهات المانحة العامة ذات الصلة زائد.

- اجادة استخدام برامج Excel والخبرة مع Word و PowerPoint.

- معرفة بحزمة المحاسبة المالية Insight أو برامج إعداد التقارير المالية المماثلة ميزة إضافية.

طريقة التسجيل:

المرشحين المهتمين ذوي الخبرة التعليمية والعمل ذات الصلة مدعوون لإكمال الطلب الذي يلبي متطلبات الوظيفة.

- يجب على المرشحين تقديم سيرة ذاتية ورسالة تغطية باللغة الإنجليزية.

- لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي هذه المتطلبات.

- يجب تقديم الطلبات عبر الإنترنت عبر موقع المؤسسة على الرابط التالي:

http://jobs.crsjwbg.org

- ينتهى التسجيل بتاريخ 1 يونيو 2023.