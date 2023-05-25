الهدمي: الأقصى يعيش واقعًا خطيرًا يُهدّد وجوده

أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، أنّ المسجد الأقصى يعيش واقعًا خطيرًا، يُهدّد وجوده، أمام تغوُّل الاحتلال والمستوطنين وتَواصُل جرائمهم بحقّه.

وأوضح خلال تصريح صحفي، اليوم الخميس: إنّ "الاحتلال يريد تسهيل كلّ الإجراءات للمستوطنين، ليصبح لهم وجود حقيقي في المسجد الأقصى المبارك".

ورأى أنّ "الاحتلال ماضٍ في مخطط إقامة الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك بشكل تدريجي"، مشيرًا إلى أنّ البلدة القديمة بالقدس حاضنة للأقصى، لذلك هي مستهدفة من الاحتلال في محاولة لإضعافها ليتسنّى له تحقيق أهدافه.

وذكر أنّ المقدسيين يحاولون بكلّ الطرق والسبل المتاحة الدفاع عن مسجدهم المبارك، رغم قمع الاحتلال الكبير لهم وملاحقتهم.

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واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، في ما يسمى "عيد الأسابيع"، حيث نفّذ المستوطنون اقتحامات للأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية وصلوات تلمودية بالزي الكهنوتي.

وتتواصل الدعوات لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى؛ للوقوف في وجه دعوات ما تسمى بـ"جماعات الهيكل"، لاقتحام المسجد المبارك في ما يسمى "عيد الأسابيع" اليهودي.

كما انطلقت دعوات فلسطينية لأداء صلاة فجر غدٍ الجمعة 26 من مايو، في المسجد الأقصى وإحياء الفجر العظيم فيه؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين