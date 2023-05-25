"حماس" تدعو شعبنا للنفير العام وشدّ الرحال والرباط غدًا في "الأقصى"

أهابت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بجماهير شعبنا الفلسطيني في عموم الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل للنفير العام والحشد بكلّ الوسائل، لشدّ الرحال إلى الأقصى وإدامة الرباط والاعتكاف فيه، من فجر يوم غدٍ الجمعة إلى إحياء شعائر صلاة الجمعة.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس، إنّ ذلك تجديد لعهد الوفاء والدفاع عن الأقصى المبارك، إسلاميًّا خالصًا، وإفشالًا لمخططات ودعوات الجماعات الصهيونية المتطرّفة لتكثيف اقتحاماتها وتدنيسها للأقصى المبارك، خلال ما يسمّى "الأعياد الصهيونية".

وأكدت أنَّ كل مخططات الاحتلال وحكومته الفاشية وجماعاته الصهيونية المتطرّفة في تصعيد الاستيطان والتهويد في القدس، وفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني، وتكثيف الاقتحامات الاستفزازية للأقصى، ما هو إلا وجه من أوجه الحرب الدينية المسعورة ضد أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا، ومحاولات يائسة لن تُفلح في طمس معالمهما وتغيير حقائق التاريخ وعروبة المدينة المقدّسة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك.

وأشادت حركة حماس بكلّ فخر واعتزاز ببطولات المرابطين في بيت المقدس وأكنافه، وبالثائرين في عموم الضفة، وبكلّ أبناء شعبنا الفلسطيني الصَّامدين في كلّ ساحات الوطن وخارجه؛ الذين يُشكّلون بوحدتهم وصمودهم ونضالهم جدارًا منيعًا، نيابة عن الأمَّة قاطبة، في حماية القدس والأقصى والدفاع عنهما من خطر التهويد المتصاعد.

ودعت جماهير شعبنا إلى مزيد من التلاحم الشعبي وتعزيز المقاومة الشاملة دفاعًا عن الأرض والمقدسات.

كما دعت أمتنا العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل والفاعل لدعم صمود شعبنا ونضاله المشروع نحو تحرير أرضه، ودرّة تاجها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين