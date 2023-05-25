استئناف الرحلات الجوية بين قطر والبحرين بعد انقطاع 6 سنوات

تستعد قطر والبحرين، اليوم الخميس، لاستئناف الرحلات الجوية بينهما بعد انقطاع دام 6 سنوات إثر مقاطعة خليجية للدوحة بدأت منذ عام 2017.

وأعلنت البحرين رسمياً، بعد نحو شهر من إعلان قطر والبحرين في بيان مشترك، قرارهما "إعادة العلاقات الدبلوماسية" بينهما، بعد شهرين من مباحثات استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بشأن التباينات بين الدوحة والمنامة.

وفي 16 مايو/أيار الجاري الجاري، أعلنت شركة طيران الخليج، "استئناف رحلاتها بين البحرين وقطر، اعتبارا من 25 من الشهر ذاته"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية آنذاك، مشيرة إلى أنها "ستقوم بتسيير ثلاث رحلات يومية من مطار البحرين الدولي إلى مطار حمد الدولي بالدوحة مع التطلع لزيادة الرحلات في القريب العاجل".

وأطلقت طيران الخليج أولى رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة في العام 1950، وفق المصدر ذاته.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء القطري: دعم فلسطين على رأس أولوياتنا

وفي 16 مايو الجاري، أعلن متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري أن "لجنة المتابعة "القطرية – البحرينية" اتفقت على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بناء على اتفاق وزارتي المواصلات في البلدين"، مشيراً إلى أنه "سيتم تنفيذ ذلك بداية من 25 مايو الجاري".

وأنهت قمة العلا بالسعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، خلافا اندلع صيف 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، غير أنه بحسب المنامة بقيت "قضايا عالقة" مع الدوحة، جعلت "العلاقات ليست بأفضل حالاتها" وفق مراقبين.

وفي فبراير/ شباط الماضي عقدت لجنة المتابعة القطرية البحرينية اجتماعها الأول في الرياض، لبحث معالجة "الملفات العالقة، وفقاً لما تضمنه بيان قمة العلا"، قبل أن يلتئم اجتماع ثانٍ بالمكان ذاته الأربعاء، ويسفر عن الاتفاق على عودة العلاقات.

المصدر / وكالات