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المباحث تكشف تفاصيل قضية سطو وسرقة مصاغ ذهبي من منزل مواطن

25 مايو 2023 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
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المباحث العامة

كشفت المباحث العامة – قسم مباحث بيت لاهيا- بمحافظة شمال ملابسات قضية سرقة مصاغ ذهبي وقبضت على المشتبه بهما.

وقالت المباحث: "إن المواطن "ح. ب" من سكان مدينة بيت لاهيا، تقدم بشكوى مفادها قيام مجهولين بالسطو على منزله".

وأوضحت المباحث أن المواطن أفاد في شكواه عن سرقة مصاغ ذهبي من داخل منزله بقيمة 10 آلاف دينار أردني، ومبلغ مالي بقيمة 320 ألف شيكل.

وأشارت إلى أنه بالبحث والتحري من قبل المباحث العامة وقسم الأدلة الجنائية بشرطة المحافظة تم حصر الاشتباه بكلٍ من المشتبه بهما "م. ب"، و"ر. ب".

وأكدت المباحث العامة التحفظ على المشتبه بهما، وإحالة ملف القضية والمضبوطات إلى مكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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