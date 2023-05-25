"دائرة الجامعات": فوز الكتلة انعكاس لحالة الاستقطاب حول العمل المقاوم

أكدت دائرة الجامعات في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن فوز الكتلة الإسلامية في جامعتي النجاح وبيرزيت لهذا العام هو انعكاس لحالة الاستقطاب الفلسطيني حول العمل المقاوم، ومؤشر حقيقي على التفاف البيت الفلسطيني وجيل الشباب الواعد حول مشروع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ورفض للمشروع الاستسلامي.

وقالت في بيان صحفي، بمناسبة فوز الكتلة في انتخابات جامعة بيرزيت أمس: إن "هذا الفوز يأتي في إطار تعاضد وحدة الساحات؛ استعدادًا للمشاركة الفاعلة في معركة التحرير الوطنية للأسرى والمسرى، وتمسكًا بالثوابت والوحدة الوطنية".

وهنأت جامعة بيرزيت، إدارةً وأطرًا طلابية، بنجاح إجراء الانتخابات الطلابية، في عرس ديمقراطي تقدمت فيه كتلة الوفاء الإسلامية بالفوز المميز لعام 2023م، بما "يمثل فخرًا للحركة الطلابية، ولشعبنا الفلسطيني، وقهرًا للمتربصين، ونجاحًا باهرًا في معركة التحرير المصيرية على الاحتلال الصهيوني السَّاعي إلى تعطيل الحياة الديمقراطية، واستهداف الحركة العلمية".

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وأضافت: كما نبارك للكتل الطلابية المشارِكة تفاعلها الأمثل، باعثةً أجمل التهاني إلى أبنائها الطلبة، رواد المستقبل، ومنارات التحرير، وفي مقدمتهم أبطال الكتلة الإسلامية؛ لفوزهم الذي نال ثقة الطلبة؛ واستحق تمثيلهم في هذا الصرح العلمي الوطني العملاق، وتثمن الدائرة جهود الكتلة الإسلامية في خدمة الطلبة، وإنجاح المسيرة العلمية، والحفاظ على دور الحركة الطلابية في القضايا العلمية والوطنية".

وعبرت عن شكرها العميق إلى إدارة الجامعة التي أرخت مُناخًا إيجابيًا فاعلًا، وإشرافًا منظمًا على العملية الانتخابية؛ رغم التحديات التي تستهدف المسيرة العلمية، والحركة الطلابية، وأبرزها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، باعتقال الكوادر العلمية والطلبة، وملاحقتهم، وكبح أنشطتهم وفاعليتهم.

ودعت دائرة الجامعات؛ إدارة جامعة بيرزيت والكتل الطلابية جميعها إلى العمل الجماعي الهادف المنظم، والحفاظ على وحدة الصف الوطني؛ خدمة للطلبة والمسيرة العلمية والوطنية.

المصدر / فلسطين أون لاين