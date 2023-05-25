موعد وأماكن تطعيم حجاج غزة

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن موعد وأماكن تطعيم حجاج قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إنّ موعد التطعيم سيبدأ يوم الأحد القادم 28/5 وتنتهي يوم الخميس الأول من شهر يونيو المقبل.

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ونوّهت إلى أنه سيتم استقبال الحجاج في المراكز التالية حسب المحافظة|

1) مدينة غزة بمركز صحي الشاطئ ومركز مسقط الشجاعية.

2) محافظة الشمال بمركز صحي جميلة العشي.

3) محافظة الوسطى بمركز صحي دير البلح.

4) محافظة خان يونس بمركز صحي شهداء خان يونس.

5) محافظة رفح بمركز صحي شهداء رفح.

ودعت وزارة الصحة، حجاج القطاع لضرورة إحضار ما يفيد التسجيل من مكاتب الحج، بالإضافة لتسديد الرسوم المعتمدة.

المصدر / فلسطين أون لاين