الإعلام العبري يكشف عن حزمة قوانين إسرائيلية للسيطرة وإرهاب الفلسطينيين

كشف صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، أنّ اللجنة الوزارية الإسرائيلية لـ"شؤون التشريع"، ستناقش الأحد المقبل، حزمة قوانين للسيطرة على الضفة والداخل المحتل، وإرهاب الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة العبرية، أنّ مشروع القانون الأول يسمح بتطبيق "القانون الإسرائيلي" على الحدائق والمناطق الأثرية في الضفة الغربية.

ونوهت إلى أنّ اللجنة ستناقش مشروع قانون آخر ينص على أنّ أي طالب من فلسطينيي الداخل يُلوّح بالعلم الفلسطيني أو يُعبّر عن دعمه "للإرهاب" سيتم إيقافه من المؤسسة الأكاديمية التي يدرس فيها.

الصحيفة ذاتها، أشارت إلى أنّ مشروع القانون الذي قدّمه عضو "الكنيست" عن حزب الليكود المتطرف داني دانون، سيُخوّل "وزير الداخلية" إعلان الحدائق والمحميات الطبيعية والمواقع التذكارية والأثرية، بأنها "مواقع وطنية" كما هو معتاد في الداخل المحتل، وأنّ انتهاكها سيُشكّل جريمة يُعاقب عليها بالسجن 3 سنوات.

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ونوّهت إلى أنّ المصادقة على مثل هذا القانون يعني ضمّ مناطق إضافية، ما سيسمح بمعاقبة مزيد من الفلسطينيين، وإرهابهم.

وكشفت عن مشروع قانون آخر، قدمه عضو "الكنيست" من حزب "القوة اليهودية" والناشطة الاستيطانية ليمور سون هار ميلخ.

وينص مشروع القانون على معاقبة أيّ طالب من فلسطينيي الداخل أو القدس المحتلة يرفع العلم الفلسطيني داخل الجامعات والكليات أو المدارس التي تقع تحت سيطرة الاحتلال، بحرمانه من الدراسة إما بشكل مؤقت أو كلي أو الحرمان من الحصول على شهادة تعليمية لمدة 5 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات