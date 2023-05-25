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مخيم ماركا للاجئين

25 مايو 2023 . الساعة 10:43 بتوقيت القدس
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مخيم ماركا للاجئين في الأردن

هو مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن، يقع على بعد حوالي 17 كيلومتراً شمال شرق العاصمة الأردنية عمان.

تأسس المخيم عام 1968 لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى الأردن جراء حرب الستة أيام في عام 1967.

وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، يقطن المخيم حوالي 49,000 شخص، وتشكل النساء والأطفال معظم سكان المخيم.

ويعاني سكان المخيم من العديد من المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك عدم وجود فرص عمل كافية وعدم توفر الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء بشكل كافٍ.

كما ويقع في منطقة صناعية حيث يعاني سكانه من تلوث بيئي نتيجة لوجود مصانع في المنطقة المجاورة للمخيم.

يوضم المخيم عدداً من المباني والمرافق العامة، مثل مركز الشهيد أحمد حلايقة الثقافي والرياضي، والذي يقدم مجموعة متنوعة من النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية. كما يوجد في المخيم مساجد وكنائس ومدارس وحضانات ومراكز صحية وعيادات تقدم الرعاية الصحية الأساسية للسكان.

ويتوفر العديد من المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الدعم والمساعدات لسكان المخيم، وذلك للمساعدة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

كما تعمل الحكومة الأردنية على تطوير برامج ومشاريع لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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