مخيم عمان للاجئين الفلسطينيين هو أحد المخيمات الرئيسية في الأردن، ويقع في العاصمة الأردنية عمان.

تأسس المخيم في عام 1948 على إثر النكبة الفلسطينية التي أدت إلى تهجير العديد من الفلسطينيين من ديارهم، وتوجد في المخيم حالياً أجيال من اللاجئين الفلسطينيين.

يتألف مخيم عمان من مناطق سكنية متفرقة ومتداخلة، ويضم العديد من المنظمات الدولية والمحلية التي تقوم بتقديم الدعم الإنساني والمساعدات للسكان، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر الأردني وغيرها.

ويضم عددًا كبيرًا من اللاجئين الفلسطينيين، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، يقطن المخيم أكثر من 119,000 شخص، وتشكل النساء والأطفال أكثر من نصف سكان المخيم.

ويعاني سكان المخيم من ضيق الحياة في منازل صغيرة وغالبًا ما تكون مكتظة، وكثير من السكان يجدون صعوبة في العثور على فرص عمل توفر لهم الدخل اللازم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

ومن الجدير بالذكر أن المخيم شهد تحسنًا في الخدمات المقدمة للسكان في السنوات الأخيرة، حيث تم توسيع شبكة الطرق والإضاءة العامة، وتم تطوير العديد من المنشآت الصحية والتعليمية.

حيث تم توسيع الحملات الصحية والتوعوية في المخيم لتشمل مختلف الفئات العمرية والمراحل العمرية.

ويعمل العديد من المنظمات الدولية والمحلية على تقديم الدعم والمساعدات لسكان المخيم، وذلك للمساعدة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

كما تتوفر في المخيم العديد من المرافق الترفيهية والرياضية والثقافية التي تعمل على تحسين حياة السكان في المخيم.

توفر الحكومة الأردنية لسكان المخيم خدمات الصحة الأساسية عبر عدة مراكز صحية في المخيم، ويتم تقديم خدمات التعليم للأطفال في عدة مدارس داخل المخيم.

كما تسعى المنظمات الدولية والمحلية لتوفير فرص العمل والتدريب المهني للشباب الفلسطيني في المخيم للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين