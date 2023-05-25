فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موعد وأماكن تطعيم حجاج غزة

الإعلام العبري يكشف عن حزمة قوانين إسرائيلية للسيطرة وإرهاب الفلسطينيين

نوبات الغضب لدى الأطفال.. تأثير الأهل في تطويرها وكيفية إدارتها سلوكيًا

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تدعو للمشاركة في مهرجان فوزها بالانتخابات

"الداخلية" بغزة تكشف عن خطتها السنوية لموسم الصيف 2023

بعد مطاردة 9 أشهر .. جيش الاحتلال يعتقل منفذ عملية الأغوار

"الزراعة" بغزة تتحدث عن أسعار الأضاحي وتوافرها في أسواق غزة

براتب 448$.. مطلوب صيدلاني/ـة للعمل في جمعية بقطاع غزة

"المرور": إصابات في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

القيادي شديد: عربدة الاحتلال في أريحا سلوك عصابات فاشية

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تدعو للمشاركة في مهرجان فوزها بالانتخابات

25 مايو 2023 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
...
الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت (أرشيف)

دعت الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت، جموع الطلبة إلى المشاركة الواسعة في مهرجان فوزها بانتخابات مجلس الطلبة، والمقرر ظهر اليوم الخميس.

وشددت الكتلة الإسلامية في بيان لها، على ضرورة الحشد الكبير في مهرجان الفوز بجامعة بيرزيت، وذلك اليوم الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بساحة المناظرة بملعب الرياضة، داعيةً للمشاركة في سجدة الشكر، في تمام الساعة الثانية عشر، أمام كلية الآداب.

اقرأ أيضًا: رسميًّا.. فوز الكتلة الإسلامية في انتخابات مجلس طلبة بيرزيت

وفازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت اليوم في جامعة بيرزيت برام الله، بمشاركة 9371 طالبًا وطالبة من الجامعة، بنسبة تصويت بلغت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية4481 صوتًا، مقابل 3539 صوتًا لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكمال ناصر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الكتلة الإسلامية #جامعة بيرزيت #انتخابات بيرزيت #انتخابات النجاح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة