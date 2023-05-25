الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تدعو للمشاركة في مهرجان فوزها بالانتخابات

دعت الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت، جموع الطلبة إلى المشاركة الواسعة في مهرجان فوزها بانتخابات مجلس الطلبة، والمقرر ظهر اليوم الخميس.

وشددت الكتلة الإسلامية في بيان لها، على ضرورة الحشد الكبير في مهرجان الفوز بجامعة بيرزيت، وذلك اليوم الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا، بساحة المناظرة بملعب الرياضة، داعيةً للمشاركة في سجدة الشكر، في تمام الساعة الثانية عشر، أمام كلية الآداب.

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وفازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة "حماس" بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت اليوم في جامعة بيرزيت برام الله، بمشاركة 9371 طالبًا وطالبة من الجامعة، بنسبة تصويت بلغت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية4481 صوتًا، مقابل 3539 صوتًا لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكمال ناصر.

المصدر / فلسطين أون لاين