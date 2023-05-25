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مخيم سوف للاجئين

25 مايو 2023 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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مخيم سوف للاجئين الفلسطينيين

هو أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وهو يقع في محافظة جرش شمال الأردن على بعد حوالي 10 كيلومترات من مدينة جرش.

ويعتبر مخيم سوف من أقدم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، إذ بدأ تأسيسه عام 1967 عقب حرب النكسة وهجرة الفلسطينيين من فلسطين إلى الأردن.

يُقدّر عددُ السكان في المخيم بحوالي 30,000 نسمة، ويتكون المخيم من عدة أحياء وشوارع، ويوجد فيه العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الاجتماعية.

ويشتهر مخيم سوف بوجود عدة معالم سياحية وأثرية مثل مدينة جرش الأثرية التي تعود للعصر الروماني، وتضم العديد من المعابد والمسارح والأماكن الأثرية الأخرى التي تجذب الزوار من داخل وخارج الأردن.

يتعرض المخيم للعديد من المشاكل والتحديات، بما في ذلك نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وقلة فرص العمل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ويوجد في المخيم أربعة مدارس في مبنيين وتعملان بنظام الفترتين ومركز توزيع أغذية واحد ومركز صحي واحد، بالإضافة إلى تأهيل مجتمعي واحد ومركز واحد للبرامج النسائية.

وتُوفّر الحكومة الأردنية لسكان المخيم خدمات الصحة الأساسية عبر عدة مراكز صحية في المخيم، ويتم تقديم خدمات التعليم للأطفال في عدة مدارس داخل المخيم.

وتسعى المنظمات الدولية والمحلية لتوفير فرص العمل والتدريب المهني للشباب الفلسطيني في المخيم للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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