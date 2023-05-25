براتب 448$.. مطلوب صيدلاني/ـة للعمل في جمعية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية أرض الانسان الخيرية الفلسطينية تعلن فيه عن وظيفة صيدلاني/ة وفقا لما يلي:
- المسمى الوظيفي : صيدلاني/ة
- العدد (1)
- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل لمدة عام في مركز الجمعية بخانيونس.
- الراتب المخصص: دولار أمريكي (448 $ فقط) شهرياً
- مكان الوظيفة: خانيونس
مؤهلات الوظيفة
- درجة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة رسمية.
- شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول.
- خبرة لمدة لا تقل عن عامين كاملين بوظيفة رسمية في مؤسسات أو جهات ذات صفة مهنية رسمية بعد الحصول على شهادة مزاولة المهنة ) لن يعتد بالتطوع)
- أن يكون المتقدم/ة للوظيفة من سكان مدينة خانيونس فقط.
- قدرة بدنية وذهنية وسلوكية مهنية مؤهلة للتعامل مع الأطفال دون الخامسة وعامة الجمهور.
- قدرة على العمل تحت الضغط وفي ظروف وأحوال الطوارئ.
- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel).
- لن تقبل طلبات أي موظف/ة مقيد/ة لدى أية جهة حكومية أو رسمية وطنية او اجنبية بأية صفة.
- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة قبل استلامها أن ينفذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية الذاتية والمهنية والصحية.
- لن تقبل اية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه.
طريقة التسجيل
- على الراغبين في التقدم للوظيفة للتسجيل عبر موقع الجمعية من خلال الضغط ( هنا )
- المطلوب ارفاق المستندات الثبوتية التالية عند تعبئة الطلب : السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (ارفاق صورة عن عقود العمل).
- ينتهى التسجيل بتاريخ 29/5/2023