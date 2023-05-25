براتب 448$.. مطلوب صيدلاني/ـة للعمل في جمعية بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن جمعية أرض الانسان الخيرية الفلسطينية تعلن فيه عن وظيفة صيدلاني/ة وفقا لما يلي:

- المسمى الوظيفي : صيدلاني/ة

- العدد (1)

- نوع الوظيفة: وظيفة بدوام كامل لمدة عام في مركز الجمعية بخانيونس.

- الراتب المخصص: دولار أمريكي (448 $ فقط) شهرياً

- مكان الوظيفة: خانيونس

مؤهلات الوظيفة

- درجة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة رسمية.

- شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة الفلسطينية سارية المفعول.

- خبرة لمدة لا تقل عن عامين كاملين بوظيفة رسمية في مؤسسات أو جهات ذات صفة مهنية رسمية بعد الحصول على شهادة مزاولة المهنة ) لن يعتد بالتطوع)

- أن يكون المتقدم/ة للوظيفة من سكان مدينة خانيونس فقط.

- قدرة بدنية وذهنية وسلوكية مهنية مؤهلة للتعامل مع الأطفال دون الخامسة وعامة الجمهور.

- قدرة على العمل تحت الضغط وفي ظروف وأحوال الطوارئ.

- مهارة في استخدام برامج الحاسوب (word-Excel).

- لن تقبل طلبات أي موظف/ة مقيد/ة لدى أية جهة حكومية أو رسمية وطنية او اجنبية بأية صفة.

- سيطلب من الفائز/ة بالوظيفة قبل استلامها أن ينفذ مجموعة شروط متعلقة بالسيرة الشخصية الذاتية والمهنية والصحية.

- لن تقبل اية طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة أعلاه.

طريقة التسجيل

- على الراغبين في التقدم للوظيفة للتسجيل عبر موقع الجمعية من خلال الضغط ( هنا )

- المطلوب ارفاق المستندات الثبوتية التالية عند تعبئة الطلب : السيرة الذاتية – صورة شخصية حديثة – صورة هوية او جواز سفر لمن لا يحملون بطاقة هوية – صورة عن شهادة التخرج- صورة عن مزاولة المهنة - صورة عن شهادات خبرة العمل السابقة (ارفاق صورة عن عقود العمل).

- ينتهى التسجيل بتاريخ 29/5/2023