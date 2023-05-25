"الزراعة" بغزة تتحدث عن أسعار الأضاحي وتوافرها في أسواق غزة

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، أدهم البسيوني، إنه من المبكر الحديث عن أسعار الأضاحي للعام الجاري 2023.

وأوضح البسيوني في حديث لإذاعة الأقصى، اليوم الخميس، أنّ وزارته تقوم بدورها في متابعة الأسعار لمنع أيّ استغلال أو احتكار.

وأكد توافر الأضاحي بكافة أنواعها وجاري إدخال الكميات المطلوبة، مشيرّا إلى أنّ الأضاحي تخضع للفحص المخبري عند إدخالها لغزة للتأكد من سلامتها من أيّ أمراض.

اقرأ أيضًا: الأضحية.. شروطها وأحكامها وفضائلها

وذكر أنّ قطاع غزة استهلك العام الماضي قرابة 18 ألف رأس عجل و22 ألف رأس من الأغنام ونتوقع أن يتم استهلاك نفس الكمية هذا العام أو يزيد قليلًا.

ونوّه لتشكيل لجان لتهيئة المسالخ بما يتلاءم مع الشروط الصحية لمنع أيّ تجاوزات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين