فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

موعد وأماكن تطعيم حجاج غزة

الإعلام العبري يكشف عن حزمة قوانين إسرائيلية للسيطرة وإرهاب الفلسطينيين

نوبات الغضب لدى الأطفال.. تأثير الأهل في تطويرها وكيفية إدارتها سلوكيًا

الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تدعو للمشاركة في مهرجان فوزها بالانتخابات

"الداخلية" بغزة تكشف عن خطتها السنوية لموسم الصيف 2023

بعد مطاردة 9 أشهر .. جيش الاحتلال يعتقل منفذ عملية الأغوار

"الزراعة" بغزة تتحدث عن أسعار الأضاحي وتوافرها في أسواق غزة

براتب 448$.. مطلوب صيدلاني/ـة للعمل في جمعية بقطاع غزة

"المرور": إصابات في 6 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

القيادي شديد: عربدة الاحتلال في أريحا سلوك عصابات فاشية

"الزراعة" بغزة تتحدث عن أسعار الأضاحي وتوافرها في أسواق غزة

25 مايو 2023 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
...
"الزراعة" بغزة تتحدث عن أسعار الأضاحي وتوافرها في أسواق غزة

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، أدهم البسيوني، إنه من المبكر الحديث عن أسعار الأضاحي للعام الجاري 2023.

وأوضح البسيوني في حديث لإذاعة الأقصى، اليوم الخميس، أنّ وزارته تقوم بدورها في متابعة الأسعار لمنع أيّ استغلال أو احتكار.

وأكد توافر الأضاحي بكافة أنواعها وجاري إدخال الكميات المطلوبة، مشيرّا إلى أنّ الأضاحي تخضع للفحص المخبري عند إدخالها لغزة للتأكد من سلامتها من أيّ أمراض.

اقرأ أيضًا: الأضحية.. شروطها وأحكامها وفضائلها

وذكر أنّ قطاع غزة استهلك العام الماضي قرابة 18 ألف رأس عجل و22 ألف رأس من الأغنام ونتوقع أن يتم استهلاك نفس الكمية هذا العام أو يزيد قليلًا.

ونوّه لتشكيل لجان لتهيئة المسالخ بما يتلاءم مع الشروط الصحية لمنع أيّ تجاوزات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#وزارة الزراعة #عيد الأضحى #أضاحي #أسعار الأضاحي 2023

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة