"أطباء السودان" تعلن ارتفاع عدد القتلى المدنيين

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 865، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وقالت النقابة في بيان صحفي: إن "الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع استمرت وأدت إلى سقوط مزيد من الضحايا".

وخلال ثلاثة أيام، هي 21 و22 و23 مايو/ أيار الجاري، "بلغ عدد الوفيات التي تم حصرها بين المدنيين 2 حالة وفاة و103 إصابة بالعاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 865، و3 آلاف 634 إصابة".

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كما أفاد بيان النقابة بوجود عدد كبير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في الحصر، لعدم تمكنها من الوصول إلى المستشفيات حراء صعوبة التنقل في ظل الوضع الأمني الراهن.

وكانت آخر حصيلة أعلنتها النقابة، الإثنين، سجلت 863 قتيلا و3 آلاف و531 مصابا بين المدنيين.

ومساء الإثنين، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار من المقرر أن يستمر لمدة أسبوع، بموازاة استمرار محادثات بين طرفي النزاع بالسعودية في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المتواصل في الخرطوم ومدن أخرى.

المصدر / الأناضول