هيئة قناة السويس تكشف تطورات جنوح سفينة بضائع في القناة

قالت هيئة قناة السويس، الخميس، إن طواقم الهيئة تمكنت من إصلاح عطل طارئ أصاب ماكينات سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23"، فجر اليوم.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان، إن عمال الإنقاذ البحري نجحوا في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر.

وأضاف ربيع أنه يجري قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات، تمهيدا لاستئناف حركة الملاحة في القناة.

وفجر الخميس، أصاب عطل طارئ سفينة نقل البضائع، ما أدى إلى توقفها وتعطل حركة الملاحة في الاتجاهين.

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ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين، فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.

ويبلغ طول السفينة التي ترفع علم هونج كونج 190مترا، وعرضها 32 مترا، وحمولتها 34 ألف طن.

وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها، تم الدفع بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة، لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي.

وزاد ربيع: "إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات، وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها".

المصدر / وكالات