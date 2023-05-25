إصابات في مواجهات إثر اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا

اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا، مساء الأربعاء، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية تجاه المخيم، فيما تشير أنباء عن تفتيش عدة منازل ومحاصرة أخرى.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان والمنازل، وقد منعت في ذات الوقت الطواقم الطبية من الدخول للمخيم بعد ورود أنباء أولية عن وجود إصابات بجروح حرجة.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شاب من داخل أحد المنازل المحاصرة، مشيرة إلى انتشار للقناصة فوق أسطح المنازل المرتفعة داخل المخيم.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن وصول 6 إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفى أريحا الحكومي، بينها إصابة حرجة في الشريان الرئيسي.





المصدر / فلسطين أون لاين