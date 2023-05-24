"غرامة كبيرة" على مطعم فرنسي بسبب السلاحف البحرية

حُكِم على مطعم قائم منذ عقود بالقرب من شاطئ غراند آنس في أرخبيل غوادلوب الفرنسي بمنطقة البحر الكاريبي بدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية.

وأشارت السلطات المحلية والمكتب الفرنسي للتنوع الحيوي في بيان مشترك صدر، الإثنين، إلى أن مطعم "لو كاراكولي" الواقع في ديزيه أُلزِم "دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه وإزالة منشآته عن الشاطئ في غضون 3 أشهر مع دفع 1500 يورو كغرامة يومية".

وكانت محكمة باس تيرّ أصدرت هذا القرار في 28 أبريل الماضي.

ونفذت شركة "كاراكولي بيتش أند سبا" إشغالاً عام 2019 لتوفير "منظر خلاب للبحر"، بعد توسيع المنشأة في المجال العام.

غير أن "هذه الأعمال أضرت بالنباتات الطبيعية، وتم بناء منشآت على الرمال، وتركيب إضاءة"، بحسب البيان الصحفي.