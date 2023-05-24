ضربة قوية لتشيلسي مع قرب نهاية الموسم

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي ضربة موجعة جديدة بعد أن أكد المدرب فرانك لامبارد، أن بينوا بادياشيل سيغيب لأشهر وليس أسابيع وحسب، بسبب إصابته في أوتار الركبة خلال تدريبات الفريق الأسبوع الماضي.



وأكد تشيلسي أن بادياشيل، القادم من موناكو في يناير/ كانون الثاني الماضي في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون جنيه إسترليني، يواجه الغياب لفترة طويلة بعد أن قيّم المتخصصون إصابته هذا الأسبوع.



وكانت الإصابة أسوأ ممّا كان يخشاه اللاعب، وسط مخاوف من غيابه عن مرحلة التحضير للموسم المقبل، رغم أن تشيلسي لم يحدد حتى الآن المدة التي سيغيب فيها قلب الدفاع الفرنسي، فمن المتوقع أن يغيب عن بداية الموسم القادم أيضًا.



وقال لامبارد عن إصابة لاعبه: "إنها ضربة كبيرة له وأنا مُحبَط حقًّا حياله، لقد جاء إلى هنا وقد أبهرني، في المباريات التي شارك بها قبل إصابته كنت سعيدًا به للغاية".



وأضاف: "الإصابة مؤسفة ومعقدة للغاية في أوتار الركبة، ونتحدث عن شهور وليس أسابيع للأسف، من الجيد أن فترة غيابه ستكون خلال الصيف ممّا يعني أنه لن يغيب عن المباريات وسيعود أقوى".



وسيغيب بادياشيل عن آخر مباراتين لتشيلسي، بينما أكد لامبارد أيضًا أن ماسون ماونت وريس جيمس وبن تشيلويل سيستمرون أيضًا على مقاعد البدلاء في مواجهة مانشستر يونايتد يوم غد الخميس.

المصدر / فلسطين اونلاين