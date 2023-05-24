عاجل: دورتموند يصدم جماهير ريال مدريد بخصوص بيلينغهام

أكد سباستيان كيل، المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، أنه لا وجود لأيّ عروض جدية إلى متوسط ميدان الفريق الإنجليزي جود بيلينغهام.



وقال كيل في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية نقلها الصحفي الشهير وخبير الانتقالات الإيطالي "فابريتسيو رومانو" على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء، "فيما يتعلق بعروض استقدام بيلينغهام، ليست هناك عروض جدّية مطروحة على الطاولة".



وأوضح كيل قائلًا: "بيلينغهام يركز في مساعدة بوروسيا دورتموند على تحقيق لقب الدوري الألماني، إذ يفعل كل شيء للعب يوم السبت، إنه عضو مهم للغاية في الفريق هذا الموسم، ومباراة السبت محطة مهمة لنا هذا الموسم".



وختم كيل تصريحاته: "بالطبع هناك شائعات، لكن لا عروض أو أي شيء على الطاولة، كل التركيز يوم السبت، أنا متأكد من أن بيلينغهام لا يفكر في أي شيء آخر".



ثم أرف رومانو في الشطر الثاني من تغريدته يقول: "يخطط ريال مدريد دائمًا لتقديم عرض رسمي من أجل بيلينغهام بعد هذا الأسبوع، وذلك احترامًا منه لفريق بوروسيا دورتموند الذي يركز حاليًا على التتويج بلقب البوندسليغا".



ومنذ عدة شهور، ارتبط بيلينغهام بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة، وفي مقدمتها: مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيان، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني الذي يُعَدّ الأوفر حظًّا في ضم اللاعب، لا سيما بعد أن كشف بيلينغهام في مناسبة سابقة أنه يُفضّل اللعب في ريال مدريد.



يُذكَر أن بوروسيا دورتموند يخوض يوم السبت المقبل، مباراته ضد ماينز في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الألماني، ويحتاج إلى الفوز بأيّ نتيجة للتتويج بلقب البوندسليغا رسميًّا والغائب عن خزائنه منذ 11 عامًا.

المصدر / فلسطين اونلاين