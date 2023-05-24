مفاوضات شباب الخليل ولاعبيه تصل لطريق مسدود

غزة/ وائل الحلبي:

وصلت مفاوضات نادي شباب الخليل واثنين من أبرز لاعبيه إلى طريق مسدود، في ظل رغبة إدارة النادي بتمديد تعاقدها معهما بشرط تخفيض رواتبهما.

وأعلن تامر صيام نجم الفريق الخليلي والمنتخب الوطني رحيله عن صفوف الفريق من خلال منشور له على حسابه عبر "فيسبوك" كتب فيه :"بعد 3 سنوات متتالية قضيتها مع النادي الأغلى على قلبي شباب الخليل، أعلن انتهاء عقدي بعد فترة أكثر من رائعة".

ووجه صيام شكره لزملائه الذين رافقوه في تلك التجربة ولجماهير ورئيس النادي، متمنيا أن يحافظ الفريق على نجاحاته في المواسم القادمة.

وساهم صيام في تتويج شباب الخليل بلقب دوري المحترفين في ثلاثة مرات بداية من تجربته الأولى مع الفريق في موسم 2015/2016 بالإضافة لموسمي 2021/2020 و 2021/2022.

بدوره قرر محمود أبو وردة صانع ألعاب شباب الخليل الرحيل عن صفوف الفريق، والذي انضم إليه قادما من هلال القدس في الموسم الماضي.

وأبدت العديد من الأندية رغبتها في ضم أبو وردة حيث يسعى ناديه السابق بلاطة في استعادة اللاعب، لكن الأزمة التي تواجه النادي في إتمام الصفقة هي القيمة المالية الكبيرة.

وكان شباب الخليل أنهى ارتباطه بخمسة لاعبين في وقت سابق هم محمد يامين وعدي خروب وموسى سليم وموسى الترابين والحارس عزمي الشويكي، في ظل رغبة النادي بالاعتماد على اللاعبين من أبناء النادي نظرا للأزمة المالية التي تعاني منها أندية دوري المحترفين.