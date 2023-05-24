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تنويه مهم من هيئة المعابر بشأن عمل معبر "أبو سالم" ومنفذ "بيت حانون" غدًا الخميس

24 مايو 2023 . الساعة 22:09 بتوقيت القدس
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تنويه مهم من هيئة المعابر بشأن عمل معبر كرم أبو سالم و"إيرز" غدا الخميس

بيَّنت الهيئة العامة للمعابر والحدود  آلية عمل معبر كرم أبو سالم ومنفذ بيت حانون "إيرز" ليوم غدٍ الخميس.

وقال العقيد هشام محمود عدوان المتحدث باسم هيئة المعابر إن معبر كرم أبو سالم سيكون مغلقًا بشكل كامل يوم الخميس الموافق 25-5-2023 من جانب الاحتلال الإسرائيلي بسبب أعيادهم.

وبيَّن عدوان في تصريح صحفي أنه سيتم استئناف العمل بالمعبر يوم الأحد القادم 2023/05/28 .

وفيما يخص العمل على منفذ بيت حانون أوضح عدوان أنه سيكون العمل غدًا الخميس 25-5-2023 جزئيًّا للحالات الإنسانية والأجانب في المغادرة وسيكون مفتوحًا للوصول بشكل طبيعي.

وأضاف أنه سيكون مغلقًا يوم الجمعة 26-5-2023 بشكل كامل وذلك أيضًا بسبب الأعياد عند الاحتلال.

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